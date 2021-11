Nie dała się oszukać "na pracownika banku"

"Czerwona lampka" powinna nam się zapalić zwłaszcza wtedy, kiedy osoba dzwoniąca prosi o zainstalowanie na naszym sprzęcie jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Seniorka nie dała się oszukać metodą "na pracownika banku" - to historia mieszkanki powiatu goleniowskiego i kolejna taka próba w regionie.

Gdy do kobiety zadzwonił oszust podający się za przedstawiciela banku, nie dała się namówić na to, by w swoim telefonie zainstalować aplikację, dzięki której oszuści mieliby dostęp do jej konta. Właśnie w ten sposób działają wyłudzający. O wszystkim poinformowała policję.



Policjanci apelują o czujność w podobnych przypadkach. "Czerwona lampka" powinna nam się zapalić zwłaszcza wtedy, kiedy osoba dzwoniąca prosi o zainstalowanie na naszym sprzęcie jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji.