Zatrzymania na granicy polsko-niemieckiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

70 Irakijczyków zatrzymali w ubiegłym miesiącu strażnicy graniczni ze Szczecina i okolic.

W listopadzie do statystyki trzeba doliczyć kolejnych kilkanaście osób - komentuje komandor podporucznik Andrzej Juźwiak z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. To oczywiście w związku z napiętą sytuacją na pograniczu polsko-białoruskim. Służby postawione są w stan gotowości.



- Zwiększyliśmy liczbę patroli i funkcjonariuszy, którzy są obecni w pobliżu polsko-niemieckiej granicy. Ma to oczywiście związek z sytuacją na wschodzie. W ubiegłym miesiącu ujawniliśmy ok. 70 osób, byli to obywatele Iraku, którzy nielegalnie usiłowali przekroczyć granicę polsko-niemiecką - informuje kmdr ppor. Juźwiak.



Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej pomagają swoim kolegom na wschodzie kraju. Tymczasem na pograniczu polsko-białoruskim odbywają się kolejne próby sforsowania granicy.