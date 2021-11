Dobry Start w regionie. Skorzystało 175 tysięcy dzieci

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko od 7. do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - do 24. roku życia. Mat. www.gov.pl

52 mln złotych trafiło już do zachodniopomorskich rodzin w ramach programu Dobry Start.

Pieniądze na wyprawkę szkolną otrzymało ponad 175 tysięcy dzieci. Wnioski o to świadczenie składać można jeszcze do końca listopada. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie - przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.300 plus przysługuje raz w roku - na dziecko uczące się w szkole - aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.