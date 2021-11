Nowy falochron w Świnoujściu. Koszt: 700 mln złotych

Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście ma już zapewnione finansowanie budowy falochronu osłonowego dla terminala kontenerowego w Świnoujściu.

Rząd przeznaczył kolejną kwotę na ten cel.- 360 milionów zapisane w postaci obligacji, które zostaną niebawem przekazane dla portu są pochodną środków, które wpłynęły w ubiegłym roku. Bo port już dostał 320 milionów... Zatem ok. 700 milionów, które znajdują się w porcie to jest suma, która jest potrzebna na wybudowanie kompletnego falochronu - mówi wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk.Terminal będzie też potrzebował pogłębionego toru podejściowego.- Zakładamy budowę 17 metrów podejścia i pogłębienia obecnie funkcjonującego podejścia i na to mamy środki zabezpieczone w kwocie 3,5 miliarda złotych, które są zapisane w nowej perspektywie budżetowej - zaznaczył minister Gróbarczyk.Sam terminal kontenerowy ma wybudować inwestor, który zostanie wyłoniony w konkursie. Postępowanie jest w toku. Inwestora mamy poznać w przyszłym roku.