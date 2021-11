Sikorowski: nowa płyta to podsumowanie pięciu dekad

50 lat na scenie upłynęło w oka mgnieniu - tak o swojej karierze mówi Andrzej Sikorowski.

W piątek premierę ma najnowsza płyta wokalisty pt. "Sikorowski - 50 lat śpiewania".



To podsumowanie tych pięciu dekad, które upłynęły bardzo szybko mówił Sikorowski w "Rozmowach pod Krawatem".



- Pierwsze koncerny czy też pierwsze spotkania z publicznością, które z zespołem "Pod Budą" odbywałem w małych lokalach klubów studenckich. Mam wrażenie, że to wszystko było dosłownie wczoraj, przed chwilą, a tymczasem pół wieku minęło. To spowodowało, że postanowiłem dokonać pewnego podsumowania - dodał Sikorowski.



Płyta to zapis koncertu nagranego 30 grudnia ubiegłego roku w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.