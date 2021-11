ARiMR - dopłaty również dla pszczelarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tegoroczny limit pomocy wyniósł 35,5 mln zł. Wsparcie miało charakter pomocy de minimis. Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W tym roku po raz pierwszy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła program wsparcia dla pszczelarzy.

Pomoc polegała na wypłacie dotacji w kwocie 20 zł do każdej przezimowanej pszczelej rodziny. Stawkę pomocy wyliczono, mając na względzie, że na dokarmianie rodziny pszczelej w okresie jesienno-zimowym niezbędne jest zakupienie od 10 do 15 kg cukru.



- To tzw. pasieka wędrowna, w tej chwili są to trzy pasieki; 200 rodzin pszczelich. Niestety, w tym roku warunki nas nie rozpieszczały, długa wiosna, spóźniona około miesiąca, później stosunkowo krótki okres wegetacji, więc ten okres zbierania nektaru był krótki - ocenił Paweł Salawa, pszczelarz z Marianowa.



Szacuje się, że w Polsce jest około 1,7 mln rodzin pszczelich. Ta liczba utrzymuje się na wysokim poziomie dzięki finansowemu wsparciu, a także mrówczej pracy pszczelarzy.



Tegoroczny limit pomocy wyniósł 35,5 mln zł. Wsparcie miało charakter pomocy de minimis. Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.



