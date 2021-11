Skatepark znika z przejścia podziemnego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To pechowe miejsce, lepiej będzie je już zamknąć - tak, o przejściu podziemnym pod aleją Wyzwolenia, mówi Bartosz Leonowicz ze Stowarzyszenia Sportowego "Switch".

Razem z przyjaciółmi prowadził w tym miejscu skatepark. Po dwóch latach, jednak rezygnują, zabrali już wszystkie swoje rzeczy i nie planują pojawić się tam ponownie.



Wszystko przez wandali, którzy dewastowali to miejsce. Mają dosyć sprzątania, naprawiania i walki z patologią - mówi Bartosz Leonowicz.



- W tunelu były wszelkiego rodzaju akty dewastacji, imprezy, tłuczenie szkła. Po prostu jeden wielki bałagan, mówiąc delikatnie. Jest nam bardzo, bardzo szkoda, ale jest to tzw. walka z wiatrakami. Nie jesteśmy w stanie zresocjalizować całego śródmieścia - dodaje Leonowicz.



- Lokalizacja okazała się dużym problemem - dodaje Leonowicz. - To miejsce zawsze było pechowe - to też trzeba podkreślić. Zawsze tam były problemy w tym przejściu podziemnym i najlepiej będzie może to miejsce zamknąć. Przejście górą już jest, więc na dobrą sprawę przejście na dole nie jest nikomu potrzebne.



Stowarzyszenie musi jeszcze rozwiązać umowę z miastem na zajęcie pasa ruchu drogowego. Ta obowiązuje do 25 listopada. Później przejście zostanie zamknięte.



Urzędnicy zdecydują czy zostanie wyremontowane czy zlikwidowane.