Miliony za zaszczepionych [ZDJĘCIA]

W piątek wojewoda zachodniopomorski wręczył 52 samorządowcom symbolicznie czeki z nagrodami - od 250 tysięcy do 1 miliona złotych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

33 miliony złotych trafią do gmin z regionu, w których szczepienia przeciwko COVID-19 przebiegają najsprawniej.

W piątek wojewoda zachodniopomorski wręczył 52 samorządowcom symbolicznie czeki z nagrodami - od 250 tysięcy do 1 miliona złotych w ramach konkursów: "Rosnąca Odporność" - za najszybciej rosnącą liczbę zaszczepionych i "Najbardziej odporna gmina" - za największą liczbę zaszczepionych mieszkańców.



To był wspólny wysiłek wielu osób - mówi sekretarz gminy Radowo Małe, Monika Jarzębowska, która odebrała pierwszą nagrodę w kategorii "Rosnąca Odporność".



- To zasługa naszych mieszkańców, którzy włączyli się w akcję szczepień. Dużą pomoc mieliśmy ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Radowie Małym jak i ze strony Kół Gospodyń Wiejskich w Radowie i w Rogowie, które też aktywnie włączyły się w akcję szczepień - przyznała Monika Jarzębowska.



Konkurs już się zakończył, ale samorządowcy nadal powinni zachęcać do szczepień - przekonywał wojewoda, Zbigniew Bogucki.



- Bardzo proszę, żeby w tych staraniach, apelach i pomysłach, jak zachęcić państwa mieszkańców nie ustawać, bo jest to rzecz absolutnie podstawowa. Widzimy, że dzisiaj, mimo podobnej liczby zakażeń jak w II i III fali tych hospitalizacji jest nieco mniej. To pokazuje, że te szczepienia działają - podkreślił wojewoda.



Pieniądze na konta gmin trafią w przyszłym miesiącu.