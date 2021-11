"Na lepsze życie Maksymiliana" - możesz wziąć udział w zrzutce

Od tragedii do jakiej doszło na terenie świnoujskiego portu handlowego minęły dwa tygodnie. Śmierć 22-letniego Kacpra, operatora dźwigu, wywołała ogromne poruszenie wśród przyjaciół i mieszkańców Świnoujścia.

"Na lepsze życie Maksymiliana" na platformie zrzutka uzbierano już prawie 12 tysięcy zł. Limit, jaki ustanowiono, to 100 tys. Chłopiec ze środków będzie mógł skorzystać już w dorosłym życiu.







Do końca zbiórki pozostały 103 dni.

Postanowili wspomóc rodzinę, organizując zrzutkę Choć od tragicznego wypadku minęły dwa tygodnie, przyjaciołom Kacpra wciąż trudno uwierzyć w to, co się wydarzyło.- Dla mnie osobiście to był szok, niedowierzanie - feralny dzień wspomina Mariusz Zduńczyk, prezes Klubu Sportowego Prawobrzeże. - To był zdecydowanie dramat. Był koleżeński, sympatyczny, więc zdecydowanie będzie nam go brakować - dodał.Koledzy z piłkarskiej rodziny postanowili, że, wspomogą 4-letniego synka, który stracił tatę.- Cel zbiórki jest generalnie taki, żeby zapewnić przyszłość synkowi Kacpra - Maksiowi. Chcemy chociaż jakąś małą cegiełkę, by się do tego przyczynić - opowiada Łukasz Kupczyk, trener KS Prawobrzeże.