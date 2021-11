Zmiana warty w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zmiana dowództwa w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim w Szczecinie. Generała broni Sławomira Wojciechowskiego zastąpił generał broni Jurgen von Sandrart. Przekazanie obowiązków odbyło się w Koszarach Bałtyckich w południe.

Generał broni Sławomir Wojciechowski docenia czas spędzony w Szczecinie.





- Mam swego rodzaju odczucie spełnienia, a szczególnie słysząc tak szczodre słowa z ust moich przełożonych. Teraz przekazuję dowództwo Joachimowi i będzie to dobra kontynuacja. Ja kontynuowałem to, co rozpoczął generał Hoffman. Widzę, że idziemy ostro do przodu. To wszystko jest po coś, to wszystko dla regionu. To nie są tylko puste słowa, jesteśmy o jeden krok przed tym, co robi NATO i trzeba być z tego dumnym. Życzę wszystkiego dobrego.

Przed nowym wyzwaniem staje natomiast generał von Sandrart. Ma on nadzieję, że szybko zaaklimatyzuje się w mieście.





- Moja rodzina, moja żona i ja jesteśmy szczęśliwi. Byliśmy bardzo dobrze przywitani tutaj w Polsce. Czujemy się świetnie, dobrze jest żyć w Szczecinie. Znaleźliśmy ładny dom, chcemy być nie tylko częścią rodziny NATO, ale też tej fantastycznej szczecińskiej społeczności w tym mieście, na Pomorzu Zachodnim.

Dowództwo korpusu NATO w Szczecinie zmienia się co 3 lata. Na zmianę na to stanowisko desygnowani są Polacy i Niemcy.