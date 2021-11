Generał NATO: doceniam pracę waszych służb na granicy z Białorusią [WIDEO, ZDJĘCIA]

Doceniam pracę waszej policji, wojska i straży granicznej - mówi o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej nowy dowódca Wielonarodowego Korpusu NATO w Szczecinie, generał broni Jurgen von Sandrart. W ten sposób skomentował on zaangażowanie służb w sytuację na pograniczu.

Zdaniem nowego dowodzącego "sprawa białoruska" to problem nie tylko Polski, ale całej Europy.- To bardzo problematyczna sytuacja. Wymaga od nas zaangażowania, nie tylko od Polski, ale całej Europy. Martwię się o to, że nasi nieprzyjaciele poświęcają zdrowie i życie niewinnych ludzi do politycznych celów. Bardzo doceniam waszą policję, waszą armię - straż graniczną, strażaków i cywili, którzy starają się opanować tę sytuację. My, jako NATO, jesteśmy gotowi do działania. Na ten moment nie otrzymaliśmy takiego zadania. Tutaj jest potrzebna decyzja polityczna - mówi generał broni Jurgen von Sandrart.Funkcjonariusze białoruskich służb podsycają agresję migrantów próbujących przekroczyć nielegalnie granicę Polski - powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. W czwartek oraz w nocy próbowano nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa 255 razy.