Pierwsza tak wysoka dotacja dla Wolina w historii [ZDJĘCIA]

Gmina otrzymała w piątek prawie 20 milionów złotych na modernizację i budowę ulic w centrum miasta.

- Wyremontujemy pięć ulic, które powstały jeszcze w latach siedemdziesiątych - mówiła Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina.



- To prawie trzy kilometry ulic, dwa kilometry sieci kanalizacji sanitarnej, trzy kilometry wymiany sieci wodnej, ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz 70 energooszczędnych punktów świetlnych. To będzie rewolucja w Wolinie, ale rewolucja, na którą naprawdę długo czekaliśmy i której się nie spodziewaliśmy, dlatego uważam, że absolutnie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych będzie dla nas takim poważnym skokiem cywilizacyjnym - tłumaczyła Grzybowska.



Promesę na pieniądze wręczył wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- Ja myślę, że mamy ogromny deficyt właśnie inwestycji, w takich miejscowościach. Mamy ogromne potrzeby, w tym kierunku i dlatego te środki, które dzisiaj trafiają do Wolina mają posłużyć temu, aby szanse zostały wyrównane - przekonywał wiceminister infrastruktury.



Projekty modernizacji ulic w Wolinie są już przygotowywane. W ramach tych inwestycji powstanie ulica na którą mieszkańcy czekali 30 lat.