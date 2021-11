Żużlowa Stal Gorzów z wyróżnieniem. Prezenty od partnera [ZDJĘCIA]

Kluczyki do nowego Nissana Qashqaia trafiły w ręce dyrektora zarządzającego zespołem Tomasza Michalskiego.

To docenienie wkładu w rozwój sportu w naszym regionie, a także wyniki sportowe. Ekipa Moje Bermudy Stal Gorzów Wielkopolski zajęła 3. miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski. To zapowiedź kontynuacji współpracy pomiędzy podmiotami - zapowiadają przedstawiciele zarówno klubu, jak i sponsora dealera marki Nissan.Grupa Polmotor bardzo aktywnie włączyła się w ostatnich latach we wspieranie sportu zawodowego. W kwietniu tego roku została oficjalnym sponsorem drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego. W ekipie występuje dwukrotny Indywidualny Mistrz Świata na żużlu, szczecinianin - Bartosz Zmarzlik.