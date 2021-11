Strażacy do walki z koronawirusem w szpitalu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejnych 6 strażaków będzie wspierać personel w szczecińskich szpitalach w walce z koronawirusem. Do pracy oddelegował ich wojewoda zachodniopomorski.

Będą opiekować się pacjentami w szpitalu tymczasowym na Pomorzanach i w szpitalu wojewódzkim. To strażacy, którzy mają uprawienia ratownika medycznego. W szpitalu tymczasowym pracuje już 6 strażaków. Kilka tygodni temu placówka na Pomorzanach zaapelowała do personelu medycznego w regionie o pomoc. W szpitalu nie brakowało łóżek dla zakażonych pacjentów, ale rąk do pracy. Na prośbę odpowiedziały między innymi pielęgniarki i ratownicy.