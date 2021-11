Silny wiatr w regionie. Strażacy interweniowali

Kilkadziesiąt interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru odnotowali zachodniopomorscy strażacy.

Najczęściej dotyczyły one połamanych gałęzi zalegających na drogach i posesjach. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Koszalinie - na ulicy Piłsudskiego przewróciło się ogromne drzewo. Zniszczony został parking i ogrodzenie tuż obok siedziby Radia Koszalin. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



W piątek w powiecie słupskim na jadące auto spadło przewrócone przez wichurę drzewo. Kierowcy, mężczyzny w wieku około 35 lat, nie udało się uratować. Pasażerka trafiła do szpitala.