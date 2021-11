Zakończyły się manewry na Zatoce Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Fot. 8.FOW/mł. chor. mar. Jacek Malinowski

Ochrona szlaków komunikacyjnych, elementy podejścia do brzegu i prowadzenie ognia - zakończyły się ćwiczenia Okrętowej Grupy Zadaniowej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Okręty i ich załogi już w sobotę cumują w portach.

Okrętowa Grupa Zadaniowa zakończyła manewry na Zatoce Pomorskiej i powróciła do portów wojennych w Świnoujściu i Gdyni.



We wtorek na wodach Zatoki Pomorskiej, załogi ćwiczyły osłonę szlaków komunikacyjnych. Prowadzono też ogień z armat okrętowych. Kuter transportowy ćwiczył zaś podejścia do nieprzygotowanego brzegu. W ciągu czterech dni ćwiczeń, załogi okrętów przeprowadzały inne jednostki po przetrałowanym szlaku, co wymagało szczególnej precyzji.



Załogi wykonywały wszystkie możliwe zadania, do których powołana została Okrętowa Grupa Zadaniowa.



Działania wspierała Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.