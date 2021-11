Prom Karsibór. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od poniedziałku trzeba będzie objazdem jeździć do przeprawy promowej "Warszów" w Świnoujściu.

To w związku z remontem przejazdu kolejowego u zbiegu ulic Barlickiego, Dworcowej, Nadbrzeżnej i Bunkrowej. Od godziny 10.00 w poniedziałek przejazd zostanie zamknięty. Dojazd do przeprawy oraz do dworca kolejowego będzie się odbywał objazdem przez teren Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.



Utrudnienia potrwają do 20 grudnia.