Szczecińska Fundacja Małych Stópek zachęca do pomocy dzieciom w ramach akcji Paczuszka dla Maluszka.





Więcej informacji na stronie paczuszkadlamaluszka.pl

Artykuły kosmetyczne trafią do najmłodszych z domów dziecka, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej oraz hospicjów perinatalnych na terenie całej Polski.Ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o akcję - podkreśla ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. - Mamy kilkakrotnie więcej zgłoszeń koordynatorów, którzy poprowadzą tą akcję na terenie całego kraju. Ponad tysiąc koordynatorów. Możemy się spodziewać, że ta akcja w tym roku zaowocuje zbiórką artykułów o wartości plus minus pięciu milionów złotych.To ważny, by zatroszczyć się także o dzieci, które mają przyjść na świat - dodaje ks. Kancelarczyk. - Zapowiedź takiej pomocy dla mamy jest czymś bardzo ważnym, bo ona już wie, że z ramienia Fundacji w przyszłości otrzyma właśnie te artykuły dla swojego dziecka.W ubiegłym roku organizatorzy zebrali dary o wartości dwóch milionów złotych. Obok pieluchy jednorazowych, chusteczek nawilżanych, kosmetyków do pielęgnacji niemowląt, artykułów dla mam, w tym roku organizatorzy również apelują o zakup proszków i płynów do prania.