Goście Kawiarenki jednoznacznie o "rajdzie" Tuska

Goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin potępili zachowanie szefa Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk stracił prawo jazdy po tym, jak jechał przez teren zabudowany z prędkością 107 km/h.

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Wiśniewo koło Mławy. Polityk otrzymał mandat w wysokości 500 zł i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.- Tusk poniósł adekwatną do przewinienia karę - powiedział Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Dość bolesną, bo zajmując takie ważne stanowisko samochód w życiu jest bardzo potrzebny. Każdy z nas pewnie święty nie jest i niejednokrotnie jeszcze pewne rzeczy się nam wydarzą. W tym wpisie Donalda Tuska zabrakło jednego słowa - "przepraszam". Pewnie temat byłby zamknięty.- Zabrakło słowa skruchy ze strony Donalda Tuska - komentował Artur Szałabawska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Uważam to za naganne i uważam, że tak jak wszyscy jesteśmy, powinniśmy potępiać takie zachowanie. Pan Donald Tusk jest twarzą Platformy Obywatelskiej i powinien ze skruchą przeprosić i mówić, że "to było karygodne z jego strony i przepraszam wszystkich".- Przekroczenie prędkości przez Tuska było naganne - mówił Marek Kolbowicz, radny Koalicji Samorządowej w szczecińskiej radzie miasta. - Jaka była sytuacja, czy gdzieś się spieszył, czy ktoś rodził, czy ratował życie, tego nie wiemy i się nie dowiemy. Nikt nie będzie bronił, nie będzie ani jednej osoby, która będzie broniła za takie wykroczenie, bo to nie ma sensu.- Zachowanie Tuska było skandaliczne - dodawał Krzysztof Romianowski, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości. - Wskazuje brak wyobraźni jako kierowcy, że tak jak powiedział poseł Szałabawka, pędząc z taką prędkością mógł kogoś zabić na drodze. To jest zachowanie, które wymaga kategorycznego potępienia.„Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji” - skomentował sprawę na Twitterze, Donald Tusk.