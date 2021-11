Rosja zaatakuje Ukrainę?

Fot. pixabay.com / ID 9743366 (CC0 domena publiczna)

Ukraiński wywiad ocenia, że Rosja może zimą zaatakować zbrojnie Ukrainę. Może to nastąpić zarówno z kierunku południowo-wschodniego, jak i z terytorium Białorusi.

Szef głównego biura wywiadu przy ministerstwie obrony Ukrainy Kyryło Budanow w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu wydaniu „Military Times” podkreślił, że dane ukraińskie są zbieżne z tymi przekazanymi przez amerykański wywiad. Według Budanowa, Rosja przygotowuje się do agresji wojskowej. Może to nastąpić na przełomie stycznia i lutego.



Kreml do ataku ma wykorzystać siły powietrzne, desantowe, artylerię i piechotę. Oprócz wschodniej granicy, zaatakowane mogą być również portowe miasta Odessa i Mariupol. Atak nastąpić może też z okupowanego Krymu. Wojska mogą wtargnąć również przez północną granicę z Białorusią.



Z danych ukraińskiego wywiadu wynika, że Rosjanie u granic z Ukrainą zgromadzili 92 tysiące żołnierzy.