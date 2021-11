Przy Uniwersytecie Szczecińskim stanął mobilny punkt szczepień [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wystartował mobilny punkt szczepień przy Uniwersytecie Szczecińskim na ul. Krakowskiej.

Akcja kierowana jest głównie do studentów, ponieważ wskaźnik osób zaszczepionych jest najniższy wśród osób młodych. Jednak zaszczepić może się tam każdy mieszkaniec Szczecina.Akcja odbywa się - w ramach Narodowego Programu Szczepień - we współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Wojewodą Zachodniopomorskim - Zbigniewem Boguckim.- Cały czas jesteśmy gdzieś w okolicach około 55 proc. osób zaszczepionych w naszym regionie, ale to nie znaczy, że trzeba złożyć broń. Cały czas musimy walczyć o każdego zaszczepionego. Przeglądając strukturę tych osób, które nie są zaszczepione, to bardzo często są to osoby młode, które dzisiaj są studentami. Stąd ten pomysł, żeby tutaj przy Uniwersytecie Szczecińskim powstał taki mobilny punkt szczepień - tłumaczył Zbigniew Bogucki.- Zaszczepmy się, dla siebie i innych - mówił Piotra Zaremba. - Prawie dwa lata czekaliśmy na to, aby wrócić do nauki w trybie stacjonarnym. Nie chcemy pustych kampusów, nie chcemy pustych sal wykładowych. Teraz jest ten czas, żebyśmy wspólnie stanęli ramię, w ramię i byli odpowiedzialni za naszych kolegów, koleżanki, wykładowców oraz całą społeczność akademicką.Zaszczepić można się środkiem firm Johnson&Johnson albo Pfizer. Punk działa od 22-26 listopada w godzinach od 10:00 do 14:00. W piątek do godz. 12.Kolejną uczelnią, która wyraziła zainteresowanie, aby dołączyć do Narodowego Programu Szczepień jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.