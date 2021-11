"Takiego popytu nie było od lat"

Takiego popytu na rynku zbóż nie było od lat - mówią specjaliści. Trzy miesiące po zakończeniu żniw do punktów skupu wciąż ustawiają się kolejki. Rosną także ceny.

To dlatego, że rolnicy czekali ze sprzedażą aż osiągną one wyższy poziom, żeby pokryć rosnące koszty produkcji - wyjaśniał w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" prezes elewatora portowego w Stepnicy, dr Bogdan Gołębiewski. - Poziom cen nie spadnie do poziomu z roku ubiegłego chociażby ze względu na inflację i nośniki produkcji, energii. Prąd, gaz - skok bardzo wysoki. Nawozy również skok bardzo wysoki.Więcej informacji i rozmów na ten temat na stronie "Na Szczecińskiej Ziemi"