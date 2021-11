Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto Szczecin powinno aktywnie włączyć się do ogólnopolskiej akcji "Murem za polskim mundurem" - uważają radni Prawa i Sprawiedliwości. Apel, w tej sprawie, wystosowali w poniedziałek do prezydenta Piotra Krzystka.

Domagają się w nim symbolicznego wsparcia dla żołnierzy oraz dla funkcjonariuszy, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa - mówi radna Agnieszka Kurzawa.



- Jednym z pomysłów, który można zastosować do solidarności z Wojskiem Polskim, z funkcjonariuszami Straży Granicznej są na przykład iluminacje przy "dźwigozaurach". Taka akcja miała miejsce chociażby z okazji Dnia Równości. Wtedy prezydent miasta włączył się do akcji i "dźwigozaury" zaświeciły na tęczowo - dodaje Kurzawa.



Radni Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali także do Piotra Krzystka o większą aktywność w tej sprawie również w mediach społecznościowych.