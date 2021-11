Kolejne grupy zawodowe chcą dołączyć do protestu w Szczecinie

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Dzisiaj w Szczecinie połowa pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej zarabia najniższą krajową pensję - poinformował przewodniczący Solidarności na Pomorzu Zachodnim Mieczysław Jurek.

Dlatego domagamy się tysiąca złotych brutto podwyżki na etat. Dodajmy najniższą krajową ma 2500 pracowników zatrudnionych przez miasto. W DPS-ie przy ulicy Romera średnia płaca wynosi 2830 złotych. Opiekunka zarabia trzy tysiące złotych brutto. Specjalista do pracy z rodziną w MOPR ma 2800 zł brutto - mówił Jurek.



Do protestu chcą się przyłączyć pracownicy Straży Miejskiej, żłobków i komunikacji miejskiej - mówi Przemysław Mazur z Solidarności Straży Miejskiej. - Tak jak podobają się nam kolorowe chodniki, nowe piękne ulice i jak pan prezydent Krzystek inwestuje w miasto, natomiast my po tych ulicach będziemy chodzić głodni, z pustymi brzuchami. Za chwilę nie wystarczy nam zapłacić za energię, rośnie inflacja, są podwyżki, jeśli chodzi o gaz i prąd.



Miasto chce dać podwyżkę w wysokości 200 złotych. Związkowcy zapowiadają protest przed Urzędem Miasta we wtorek o 14.30.