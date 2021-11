Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Poważna awaria sieci wodociągowej w Pyrzycach - całe miasto nie ma wody w kranach.

To na skutek pęknięcia rury, do którego doszło na ulicy Kilińskiego - mówi Krzysztof Wancerz, prezes zarządu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.



- Awaria jest na tyle rozległa, że musieliśmy zatrzymać jedyną w mieście stacje uzdatniania wody. W tej chwili odkopujemy rurę, bo ona pękła wzdłużnie. Będziemy ją wymieniać. Postaramy się jak najszybciej przywrócić wodę w mieście - mówi Wancerz.



Nie wiadomo czy awarię uda się usunąć do wieczora. Jeżeli nie, na ulicach pojawią się beczkowozy.