Uczniowie w Białym Borze #MuremZaPolskimMundurem

Fot. Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

Stanęli w wojskowych mundurach na środku boiska i zrobili zdjęcie z hasztagiem #MuremZaPolskimMundurem, a fotografię w formie pocztówek wyślą do żołnierzy broniących granicy z Białorusią. Taką akcję zorganizowali uczniowie z Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze.

Na co dzień młodzież uczy się w klasach mundurowych. Jak mówi dyrektor szkoły Renata Piszczek, uczniowie sami wyszli z inicjatywą, żeby wesprzeć broniących polskiej granicy.



- Ta akcja miała na celu przede wszystkim wesprzeć tych żołnierzy, którzy opuścili własne rodziny, dzieci, miejsce zamieszkania, po to, aby strzec naszych granic. Abyśmy my dzisiaj czuli się bezpiecznie - mówi Piszczek.



Na pocztówkach uczniowie napiszą życzenia do żołnierzy, w której treść nie będą ingerować nauczyciele. Mając nadzieję, że zostanie zachowana w duchu patriotycznym - dodaje dyrektor.



- Od serca takie podziękowanie, solidarność z naszymi żołnierzami, którzy obecnie przebywają na wschodniej granicy. Muszę też powiedzieć, że tam są też nasi absolwenci - mówi dyrektor szkoły.



Uczniowie ze szkoły w Białym Borze wyślą pocztówki do żołnierzy w tym tygodniu.