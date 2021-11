Mieszkańcy Pyrzyc znów mają wodę. Koniec dużej awarii

Wraca woda w Pyrzycach - wkrótce mieszkańcy będą ją mieli w kranach.

Po południu na ulicy Kilińskiego pękł rurociąg, przez co trzeba było zakręcić całą magistralę. Sytuacja wraca do normy - mówi Krzysztof Wancerz, prezes zarządu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.- Właśnie pomału włączamy, napełniamy wodociąg wodą i uruchamiamy stację uzdatniania. W ciągu godziny powinna dotrzeć do wszystkich, natomiast w ciągu dwóch powinno być normalne ciśnienie - mówi Wancerz.Bez wody było ponad 12 tysięcy mieszkańców Pyrzyc.