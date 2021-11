Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lodowisko przy szczecińskiej Netto Arenie nie w ten weekend, ale dopiero od 3 grudnia. Przy ul. Szafera cały czas trwają prace nad uruchomieniem ślizgawki.

Lodowisko zacznie działać w piątek, ale przez cały weekend na najmłodszych będą czekać animacje i konkursy z nagrodami.



Dla nieco starszych przygotowano lodowiskowe dyskoteki - te będą odbywać się w piątek i sobotę.



Ślizgawka będzie otwarta 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku od 16 do 22, a w weekendy od 10 do 22.



Na lodowisku będzie działać wypożyczalnia łyżew, serwis oraz szatnie. Pojawią się również punkty gastronomiczne z ciepłymi napojami i drobnymi przekąskami.