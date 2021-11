Fot. pixabay.com / Grzegorz_Skibka (CC0 domena publiczna)

Groził śmiercią i bił wędkami, bo chciał łowić ryby w stawie na nieswojej posesji. 43-latkowi grozi teraz do 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Kamieniu Pomorskim. Jest już akt oskarżenia w tej sprawie.



Mężczyzna próbował zmusić dwójkę pokrzywdzonych, by pozwolili mu łowić ryby ze swojego stawu. Bił ich wędkami, groził im pozbawieniem życia i spaleniem dobytku.



Agresor został zatrzymany przez policję. Przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności do innej sprawy.