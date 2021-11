Zachodnia Obwodnica Szczecina: "jest czytelne, zielone światło" [ZDJĘCIA]

Planowane prace nad projektem budowlanym Zachodniej Obwodnicy Szczecina potrwają co najmniej 12 miesięcy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawdopodobnie na początku przyszłego roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie projektu budowlanego Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

"Zielone światło" dla kolejnego etapu tej inwestycji pojawiło się kilka tygodni temu, gdy wpisana ona została do wieloletniej strategii rządowej w tym zakresie - mówi wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Mamy jedną z najważniejszych informacji: Zachodnia Obwodnica Szczecina jest wpisana do projektu budowy dróg do roku 2030, czyli jest czytelne, zielone światło, żeby realizować tę inwestycję - powiedział wojewoda Bogucki.



Koszt planowanego projektu Zachodniej Obwodnicy Szczecina, to kwota co najmniej 400 milionów złotych.



- Zrobiliśmy koncepcję z pracami geologicznymi, teraz czas na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRiD. Dlatego nie patrząc już na formułę, która zostanie wybrana najważniejsze jest to, żeby wykupić nieruchomości tak, żeby jak najszybciej uruchomić budowę Zachodniego Obejścia Szczecina - dodaje Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



Planowane prace nad projektem budowlanym Zachodniej Obwodnicy Szczecina potrwają co najmniej 12 miesięcy.