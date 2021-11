Solidarność w walce o wyższe wynagrodzenia "budżetówki"

NSZZ Solidarność nie chce dopuścić do sytuacji, w której połowa pracowników "budżetówki" zatrudnianych przez Miasto będzie zarabiać najniższą krajową pensję - mówił radnym szef związku w regionie, Mieczysław Jurek.

Prezydent Szczecina tłumaczy, że miasta nie stać na podwyżki, bo rząd zabiera pieniądze samorządom.Tymczasem na sesji rady Jurek podkreślał, że urząd od 2015 roku jest zobowiązany do aktualizacji płac. Szef Solidarności w regionie oceniał, że gdy ostatnio doszło do strajku w MOPR - taka sytuacja może się powtarzać.- Za chwilę większość pracowników sfery budżetowej, niezależnie od wykształcenia, kwalifikacji czy stażu pracy, będzie zarabiała najniższą krajową. Trudno jest przyjąć tłumaczenia władz miasta z jakich to przyczyn wynika. Nie będziemy wdawać się w dyskusję polityczną - zapewnił Mieczysław Jurek.Związkowcy o godz. 14.30 będą protestować przed urzędem. Manifestacja odbywa się w trakcie sesji, ale większości radnych nie ma na sali, bo z racji pandemii i zachorowań wśród nich obrady odbywają się zdalnie.