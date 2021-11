Prokuratura zbada śmierć sportowca z Goleniowa

Prokuratura zajmie się sprawą śmierci zawodnika po walce w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło 23 października podczas gali Polish Fighter Champion, która odbywała się w hali SDS-u. Był to turniej dla zawodników kickboxingu, karate, taekwondo, muay thai. Zawodnicy mieli kaski i ochraniacze.26-latek Grzegorz Felbur - po jednym z uderzeń - trafił do szpitala. Był w śpiączce, niestety nie udało się go uratować.Śledztwo prokuratury prowadzone jest w dwóch kierunkach - mówi rzecznik prokuratury w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka.- Postępowanie jest prowadzone w kierunku o czyn z artykułu 155. Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego. Niemniej jednak, w ramach tego postępowania będą również prowadzone czynności mające na celu zbadanie prawidłowości procedur związanych z organizowaniem tych zawodów - dodaje Macugowska-Kyszka.Pogrzeb zawodnika odbędzie się we wtorek na goleniowskim cmentarzu. Chłopaka, podczas ostatniego meczu, pożegnali też kibice Pogoni Szczecin, wywieszając dla niego flagę i nie prowadząc dopingu do 26. minuty spotkania.