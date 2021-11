Rondo Portowców, czyli który radny musi się ogarnąć?

W ocenie Przemysława Słowika nazwa może w przyszłości oznaczać kłopoty. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rondo "Portowców" przegłosowane, ale nie obyło się bez kontrowersji i to wśród radnych z tego samego klubu: - O co mu chodzi, niech się ogarnia facet - te słowa Bazyli Baran skierował do Przemysława Słowika.

Rondo Portowców



W ocenie Przemysława Słowika samorząd Pogoń Szczecin nie raz doceniał, chociażby budując stadion, a ta nazwa może w przyszłości oznaczać kłopoty.



- Czuję tutaj drobny podstęp; samo to, że stowarzyszenie kibiców złożyło ten projekt... Na pewno nie chciałbym, i mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, jeśli ta nazwa przejdzie, żebyśmy mieli protestujące grupy kiboli czy w jakiś sposób zajmujące to rondo - wywodził.



Zwolennicy nadania nazwy "Portowców" przypominali, że historycznie, w latach 80. zawodnicy klubu formalnie byli właśnie pracownikami portu.



- Wszystkie dotychczasowe zespoły i komisje zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie. O co wywoływał dzisiaj spór na tej sesji? Dla mnie to jest jakaś anarchia! Niech się facet ogarnie - po głosowaniu mówił zirytowany Bazyli Baran.



Obaj radni są w klubie KO, ale Przemysław Słowik reprezentuje Zielonych, a Bazyli Baran - Platformę Obywatelską.



