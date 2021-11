Strzelnica w Białym Borze. "To nie jest zabawa"

Wirtualną strzelnicę uruchomiono w Zespole Szkół nr 7 w Białym Borze. Jest ona pierwszą w regionie, którą stworzono w szkole ponadpodstawowej.

Będą mogli z niej korzystać uczniowie z klas mundurowych wiążących swoją przyszłość z policją, strażą graniczną, czy wojskiem. Ćwiczenia na cyfrowej strzelnicy, to pierwszy krok do obsługiwania się przez młodzież prawdziwą bronią.- Zanim młodzież wyjedzie na strzelnicę bojową, gdzie dostanie prawdziwą broń i zapoznają się z zasadami strzelania, to właśnie z takimi zasadami i wszelkimi instrukcjami zapoznają się na strzelnicy wirtualnej - mówi dyrektor szkoły w Białym Borze, Renata Piszcz.I dodaje, że strzelanie nie jest zabawą, a przede wszystkim nauką posługiwania się bronią.- Dla niektórych strzelnica wygląda jak wirtualna gra, ale tak do końca nie jest, bo uczeń, który oddaje strzał od razu ma informację jaka była jego koncentracja, jaka była celność - tłumaczy.Koszt utworzenia strzelnicy to 250 tysięcy złotych - 150 tysięcy dofinansowało Ministerstwo Obrony Narodowej.