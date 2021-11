Szczeciński Budżet Obywatelski. Czas - start!

To 9. edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. źródło: https://sbo.szczecin.eu/szczecinski-budzet-obywatelski

Wystartowało głosowanie na tegoroczny Szczeciński Budżet Obywatelski. Mieszkańcy mają do wydania 17 milionów złotych.

- Na liście do głosowania jest 114 projektów i z tych 114 projektów mieszkańcy mogą wybierać te, które chcą poprzeć, i które chcą, żeby były zrealizowane w naszym mieście - zachęca Cyza-Słomska.



- Jeszcze nie głosowałam, ale mam zamiar zagłosować do końca dnia. Popieram taką obywatelską inicjatywę, to fajny sposób na to, żeby zwrócić uwagę na nasze lokalne i dzielnicowe problemy - podkreśliła jedna z mieszkanek Szczecina.



Jak mówi Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta, jest z czego wybierać.Od godz. 9 można oddać swój głos przez internet lub stacjonarnie To 9. edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.