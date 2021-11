Około 200 pracowników socjalnych protestowało przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pracownicy socjalni protestowali we wtorek przed Urzędem Miasta w Szczecinie. Na miejscu spotkało się około 200 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Domach Pomocy Społecznej. Domagają się podwyżek o 1200 złotych.

- Co za dużo to nie zdrowo. Więcej się wykorzystywać nie damy. O zarobkach nie będę mówiła, bo śmiechu warte. Pracowałam za granicą, pracuję w Polsce i jesteśmy tutaj kompletnie niedocenionym zawodem. - Jesteśmy tu, by rozmawiać z panem prezydentem, żeby pokazać niezadowolenie. - 20 lat pracuję w DPS-ie na Romera, w tej chwili na rękę otrzymuję 2500 zł. Wszystko drożeje, a my zostajemy przy minimalnej płacy za tak odpowiedzialną pracę. - Ja się nie czuje w ogóle traktowana przez miasto, oni mnie po prostu lekceważą - mówią protestujący.



Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Mieczysław Jurek przedstawił postulaty w imieniu protestujących. - Naszym postulatem jest 1000 złotych brutto na jeden etat - mówił.



Miasto odpowiada, że nie ma takich pieniędzy w budżecie, by spełnić te oczekiwania. Piotr Krzystek mówił, że pracownicy socjalni mogą dostać 210 zł w tym roku i 140 w przyszłym. Prezydent Szczecina zapowiedział, że to nie koniec negocjacji.