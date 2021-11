Co robi alpaka między blokami w Szczecinie ? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na Osiedlu Harmonii na Gumieńcach pomieszkuje Alpaka. "Maksiu" na co dzień uczestniczy w zajęciach dla dzieci.

W przerwie od zajęć alpaka odpoczywa w przydomowym ogródku na Osiedlu Harmonii wraz ze swoją opiekunką - Pauliną Seweryniak.



- Na co dzień mieszkam na Osiedlu Harmonia. "Maksiu" co prawda tutaj nie mieszka, ale z uwagi na to, że prowadzimy zajęcia dla dzieci w Szczecinie, to siłą rzeczy czasami zdarza nam się na taką przerwę tutaj wpaść. "Maks" jako zwierze wełniste pokazuje dzieciom co to jest wełna, do czego służy, jak jest wykorzystywana i przerabiana - mówi Seweryniak.



Alpaka na co dzień mieszka w domu zwierząt w Jenikowie.



Trzeba pamiętać, że alpaki to zwierzęta stadne, więc decydując się na jedną należy pamiętać o towarzystwie dla ssaka. Przy dobrej opiece żyje około 20 lat.