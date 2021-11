Paczki dla rodaków trafią na Litwę i Łotwę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Fundacja już ósmy raz organizuje Paczkę dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Wielkie pakowanie odbędzie się 3 i 4 grudnia, po czym konwój z darami wyruszy w trasę.

Wszystko już gotowe. Teraz wystarczy spakować paczki i wyruszamy - mówi Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości.



- Zabieramy 1200 identycznych paczek i około 300 z chemią, artykułami szkolnymi i dodatkowych, które będą przeznaczone dla ośrodków i szkół, które będą mogły dysponować nimi przez wiele miesięcy - mówi Woźniak.



Paczki trafią do Polaków mieszkających w najbiedniejszych rejonach Litwy i Łotwy - mówi Karol Wysocki.



- Tyle tych ludzi było. Babcia Aleksandra to zostaje w serduchu. Są dzieci, cztery siostry z bratem, jak się wchodzi do domu i jak się widzi je w jednym pokoju, to serce się kraja. Widać szczęście na twarzach tych dzieci, jak dostają paczki i zabawki - mówi Wysocki.



Paczki tradycyjnie spakują wolontariusze. W każdej z nich znajdzie się żywność, słodycze, chemia gospodarcza i zabawki.