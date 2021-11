Bezpłatne porady m.in. psychologów na zielonej linii wsparcia

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna) Mat. organizatora

W Świnoujściu ruszyła "Zielona linia wsparcia". Skorzystać z niej może każdy wyspiarz, który czuje, że potrzebna jest mu pomoc psychologa. Konsultacje są bezpłatne i anonimowe.

Psycholog, doradca zawodowy i psychodietetyk - to specjaliści, którzy za darmo są do dyspozycji świnoujścian.



Pomysł na stworzenie anonimowej linii wsparcia nie bez powodu zrodził się w czasie pandemii - mówi Kamil Janta-Lipiński ze stowarzyszenia Speak Up.



- W związku z pandemią pojawiło się wiele takich próśb o pomoc specjalistów. Wiele osób ciężko zniosło ten okres zamknięcia - mówi Lipiński.



Z pomysłu zadowoleni są także sami mieszkańcy.



- Bardzo dobry pomysł, pomoże ludziom. Myślę, że potrzebują wsparcia. - Zwłaszcza dzieci. Zauważyliśmy, że większość ma problemy poprzez to, że w poprzednim okresie byli zamknięci w domach - mówią mieszkańcy.



Udział w konsultacjach może wziąć każdy, bez względu na wiek. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja.



- Dostaje się numer wewnętrzny, na który później o wyznaczonej godzinie można zadzwonić - wyjaśnia Janta-Lipiński



Infolinia jest miejscem w którym można porozmawiać, ale też dowiedzieć się, gdzie wsparcia szukać dalej.



Zielona bezpłatna linia wsparcia dla mieszkańców Świnoujścia działa pod numerem telefonu 918-199-921.