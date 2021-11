Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wzmożone kontrole przydomowych szamb zapowiadają miejscy urzędnicy. Sprawdzą czy właściciele pozbywają się nieczystości w sposób zgodny z prawem, a nie wylewają je w niedozwolonych miejscach.

Według przepisów, do opróżniania szamba należy wynająć specjalistyczną firmę. Urzędnicy wezwą posiadaczy do pokazania rachunków za takie usługi i będą analizować czy wywózka odbywa się regularnie. Za niedostosowanie się do tych przepisów grozi 500 złotych grzywny.