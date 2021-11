Brak porozumienia z urzędnikami prezydenta Piotra Krzystka może zakończyć się strajkiem we wszystkich gminnych jednostkach - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" szef Solidarności Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek.

Propozycja Urzędu Miasta jest uwłaczająca - tłumaczył szef związku zawodowego. Pracownicy miejskiej budżetówki domagają się podwyżki o co najmniej 1000 złotych brutto, urzędnicy proponują w tym roku 210, w przyszłym 140 złotych. Prezydent Piotr Krzystek polecił powrót do rozmów.- Jeśli zabraknie kompromisu, będą spory zbiorowe - tłumaczył szef NSZZ Solidarność na Pomorzu Zachodnim Mieczysław Jurek. - We wszystkich zakładach, gdzie jest Solidarność, wytoczymy spory zbiorowe i one się kończą albo protokółem uzgodnień, albo protokółem rozbieżności a to nas upoważnia do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. W przypadku, kiedy wówczas nie dojdziemy do porozumienia do strajku właściwego. I to jest taka procedura, którą każdy związek zawodowy może zastosować w przypadku, kiedy nie dochodzi do porozumienia.Obecnie strajk w najbardziej zaostrzonej formie prowadzą pracownice MOPR-u.W ubiegłym tygodniu blisko 300 pracownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine zawiesiło wykonywanie obowiązków i odeszło od biurek. Tak ma być do końca tego tygodnia.