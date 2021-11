Większość wnioskujących rolników już z zaliczkami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Już ponad 25 tysięcy rolników w naszym regionie otrzymało zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich z 27 tysięcy wnioskujących. Na konta wpłynęło prawie pół miliona zł.

Jeśli chodzi o płatności obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to wnioski złożyło ponad 26 tysięcy rolników, z czego prawie 25 tysięcy beneficjentów otrzymało ponad 173 tysiące zł w formie zaliczek.



Mateusz Owczarek rolnik z gminy Golczewo, gospodarujący na 200 hektarach należną mu zaliczkę już otrzymał.



- Zaliczki wpłynęły na konto około 25 października w kwocie około 150 tysięcy. Zabezpiecza to środki finansowe, które są potrzebne na zakup ochrony roślin, nawozów oraz na spłatę zaciągniętych kredytów - tłumaczy Owczarek.



Pieniądze te bardzo się przydadzą w wielu gospodarstwach, bo pozwolą im utrzymać płynność finansową. Niska dochodowość produkcji rolniczej w Unii Europejskiej była powodem stworzenia mechanizmu finansowego, który ma zrekompensować w pewnym stopniu ponoszone przez rolników straty.



- Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczalnym poziomie w UE. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 procent, a jeśli chodzi o płatności obszarowe, to 85 procent należnych dopłat - mówi Jarosław Pawluś, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Golczewie.



Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



