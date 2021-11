Poseł PSL o ograniczeniach dla niezaszczepionych: zawsze wybiorę życie

Wprowadzenie "paszportów covidowych" i ograniczenia dla osób niezaszczepionych, zakaz wejścia do kin, teatrów czy galerii handlowych - zdaniem Jarosława Rzepy, posła PSL ze Szczecina, "gdy na szali są ograniczenia swobód obywatelskich kontra życie - wybiera życie" - stwierdził w "Rozmowach pod Krawatem".

Rzepa, jak tłumaczył, nie chce dopuścić do ponownych lockdownów w Polsce.- Obostrzenia dla osób niezaszczepionych, niemożność wejścia w niektóre miejsca, do kin, teatrów, czy choćby galerii. Wówczas, jeśli ktoś nie pokaże paszportu, to nie wchodzi. Ja szanuję tych, którzy nie chcą się szczepić, ale oni nie są samotną wyspą, gdzieś pracują, funkcjonują i muszą to szanować. Jeśli mam na jednej szali położyć jakieś ograniczenia swobód obywatelskich, a na drugiej szali - życie. To zawsze wybiorę życie - przekonywał Rzepa.Poseł PSL komentował też pomysł marszałka województwa, który zezwolił na pracę zdalną - ale tylko osobom zaszczepionym. To zupełnie niezrozumiałe - podsumował Rzepa w naszym studiu.