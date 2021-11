Tunel Police - Święta są konkrety. Mamy wizualizacje [WIDEO, ZDJĘCIA]

mat: GDDKiA

Prawie pięć lat potrwa budowa dwóch tuneli łączących Police z miejscowością Święta. To jeden z najważniejszych elementów planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Jego drążenie rozpocznie się najwcześniej za cztery lata.



Planowana przeprawa pod Odrą Zachodnią będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny w każdą stronę - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Ten tunel będzie się jeszcze zaczynał przed terenem Zakładów Chemicznych w Policach. Jest planowany jako element drogi ekspresowej, dwujezdniowej, także będzie to tunel dwururowy. W przeciwieństwie do tego tunelu w Świnoujściu, który jest jednorurowym, czyli na jedną jezdnię. Natomiast technologia będzie taka sama, czyli tunel drążony - tłumaczy Grzeszczuk.



Długość planowanego tunelu, o przekroju szesnastu metrów, to w sumie około pięciu kilometrów.