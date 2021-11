Prestiżowe wyróżnienie dla Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb

źródło: Joanna Matyjek/ Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb/

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, jako jedna z czterech organizacji rybackich, otrzymała certyfikat MSC na szprota.

To prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem, że połowy szprota na Morzu Bałtyckim są realizowane z poszanowaniem równowagi naturalnej oraz bez szkody dla środowiska i zasobów morskich.



To drugi certyfikat MSC, który polscy rybacy bałtyccy otrzymali w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Pierwszy dotyczył ryb płaskich: turbota, storni i gładzicy.



Certyfikat MSC został przyznany na 5 lat, a polscy rybacy będą poddawani corocznym kontrolom.



Program MSC to niezależny program certyfikacji zrównoważonego rybołówstwa. Jego symbol - niebieskie logo MSC - którym oznaczane są produkty rybne, jest dla konsumentów potwierdzeniem, że są one produkowane na bazie ryb z połowów, które nie naruszają kondycji dzikich populacji ryb oraz mają mniejszy wpływ na inne zwierzęta morskie i cały ekosystem.