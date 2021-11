Coraz młodsi pacjenci z koronawirusem w szpitalach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Coraz młodsi pacjenci w ciężkim stanie trafiają do szpitala tymczasowego w Szczecinie. Chodzi o osoby zakażone koronawirusem.

Coraz więcej pacjentów wymaga też podłączenia do respiratora - mówi Magda Wiśniewska, dyrektor szpitala tymczasowego w Szczecinie. - Średnia wieku to około 50 lat, a jeszcze 1-1,5 miesiąca temu to było jakieś 70-75 lat. Najmłodszy chory z wczoraj to 19-latek. W tej chwili mamy 70 chorych na oddziale tlenowym i 16 na respiratorowym. Jeszcze nigdy tylu nie mieliśmy. Tydzień temu na odcinku respiratorowym było 7-8 chorych.



Większość z tych pacjentów to osoby niezaszczepione - dodaje Wiśniewska. - Na oddziale tlenowym 20 procent to osoby zaszczepione, a 80 procent niezaszczepione. Na odcinku respiratorowym na 16 chorych, dwie osoby są zaszczepione. Na oddziale intensywnej terapii nikt nie jest zaszczepiony - wylicza Wiśniewska.



Na oddziale intensywnej terapii jeden pacjent jest podłączony do ECMO. To maszyna, która służy do pozaustrojowego natleniania krwi. Wykonuje za pacjenta, to czego nie mogą zrobić jego uszkodzone płuca.