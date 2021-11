Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wywieś baner, aby wesprzeć mundurowych. W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość w Szczecinie włącza się do akcji #MuremZaPolskimMundurem.

Banery z hasłem wsparcia dla Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji można odebrać w siedzibie PiS w Szczecinie przy ul. Mickiewicza - mówiła wojewódzka radna PiS Małgorzata Jacyna-Witt. - Jeżeli stoimy murem za Polską, to stoimy też murem za polskim mundurem.



Podczas konferencji, na której zaprezentowano baner, obecny był również kapitan rezerwy Wojska Polskiego Przemysław Dyczyński. - Akcja #MuremZaPolskimMundurem jest wspaniała i to wsparcie dla nich jest bardzo ważne - przyznał.



Na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem wywołanym przez Mińsk i Moskwę służy kilkanaście tysięcy polskich funkcjonariuszy, w tym kilka tysięcy osób ze Szczecina. To głównie żołnierze 12 Dywizji Zmechanizowanej.