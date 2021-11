Sześć gmin w regionie ze wsparciem

Sześć zachodniopomorskich gmin otrzyma wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W środę podpisano umowę w tej sprawie.

Pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie miejsc służących aktywoności fizycznej, integracji i edukacji.



W Starej Dąbrowie staną m.in. wieża, zjeżdżalnie, huśtawki, tunel i ścianka wspinaczkowa.

Z dużego, kolorowego zestawu w kształcie statku będą mogli korzystać niebawem najmłodsi mieszkańcy Pyrzyc.



Natomiast w Dębicy na placu zabaw stanie nowe urządzenie fitness: zestaw street workout'u.



Otrzymane środki pozwolą także na utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w Reńsku i Lipniku.



Drewniana wiata rekreacyjna pojawi się w Tetyniu, będzie wykorzystywana głównie przez mieszkańców do organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych, festynów i kiermaszy.



Nowe miejsca powstaną także na Bobrowej Polanie w Klępinie. Zostaną tam utworzone: ścieżka zdrowia, strefa ogniska oraz ławy ze stołami.



Miejsce rekreacyjno-sportowe w Lisowie wzbogacone zostanie o stół do tenisa oraz do szachów i chińczyka.



Przy hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu pojawi się skatepark.



Środki to w sumie blisko 290 tysięcy złotych. Wszystkie inwestycje planowo zostaną zakończone do końca pierwszej połowy przyszłego roku.