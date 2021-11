Niemcy: Najwięcej zakażeń od początku pandemii

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Ostatniej doby odnotowano w Niemczech ponad 66 tysięcy przypadków koronawirusa. To najwyższa liczba od początku pandemii. Od środy w niektórych krajach związkowych obowiązują zaostrzone przepisy.

Siedmiodniowy wskaźnik zapadalności na koronawirusa przekroczył w Niemczech poziom 400 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Jeszcze do niedawna za krytyczną wartość uważano 50. Dziś rządzący kierują się wprawdzie liczbą osób hospitalizowanych, choć także sytuacja w klinikach nie jest najlepsza.



W związku z tym w kilku landach obowiązują od środy zaostrzone restrykcje. W Bawarii i Saksonii może się spotkać maksymalnie pięć osób z dwóch gospodarstw domowych. Niemal wszędzie obowiązuje tak zwana zasada "2G". Oznacza to, że dostęp do fryzjera i kin mają jedynie ozdrowieńcy lub osoby zaszczepione.



W Berlinie rozgorzała tymczasem dyskusja o wprowadzeniu powszechnego obowiązku szczepień. Zdaniem kandydata na szefa CDU, Friedricha Merza, wykorzystanie kolejnych "zawiłości prawnych" może poskutkować polaryzacją społeczną. "Wprowadziliśmy surowe zasady dla niezaszczepionych, to powinno wystarczyć. Dalsza presja nie rozwiąże obecnych problemów" - stwierdził Merz.