Będzie nowy Krzywy Las. Zasadzili 1000 drzewek [ZDJĘCIA]

W środę leśnicy i mieszkańcy Gryfina posadzili 1000 drzewek w Nowym Czarnowie k. Gryfina.

Drzewa w starym Krzywym Lesie obumierają, a leśnicy chcą zachować las jako atrakcję turystyczną.- Dajemy początek nowemu Krzywemu Lasowi: sadzimy 1000 drzew. Ale ogólnie będzie tu ok. 5 tysięcy drzewek. Gałąź boczna będzie musiała być przez długi czas przyginana do ziemi poprzez przywiązywanie - zdradził Arkadiusz Paleń, nadleśniczy nadleśnictwa Gryfino.- Trzeba było się trochę pofatygować, żeby zasadzić, ale będzie chyba dobrze. Ja zasadziłam jedno drzewko; tworzymy tu historię... Jak można być częścią czegoś takiego, to jak najbardziej - mówiła jedna z uczestniczek akcji.Wiek drzew w "Krzywym Lesie" szacuje się na około 70 lat. Jak doszło do wykrzywienia sosen - do dziś nie udało się ustalić.